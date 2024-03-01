Выходные в Воронеже: мюзикл и концерт скрипачки, победившей на конкурсе «Щелкунчик»

1 и 2 марта в филармонии выступит молодая воронежская скрипачка Мария Артеева. Ученица Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) прославилась победой в XIII Международном телеконкурсе юных музыкантов «Щелкунчик», потом стала обладательницей Гран-при I Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие». Потом Маша поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени Чайковского, сейчас она уже студентка 4-го курса консерватории. Выступала в концертном зале имени Чайковского, на исторической сцене Большого театра, в Армении, Швейцарии, Германии, Греции, Италии, Австрии.