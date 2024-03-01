Выходные в Воронеже: мюзикл и концерт скрипачки, победившей на конкурсе «Щелкунчик»

КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК» ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ.
1 и 2 марта в филармонии выступит молодая воронежская скрипачка Мария Артеева. Ученица Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) прославилась победой в XIII Международном телеконкурсе юных музыкантов «Щелкунчик», потом стала обладательницей Гран-при I Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие». Потом Маша поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени Чайковского, сейчас она уже студентка 4-го курса консерватории. Выступала в концертном зале имени Чайковского, на исторической сцене Большого театра, в Армении, Швейцарии, Германии, Греции, Италии, Австрии.
Мария Артеева совместно с Воронежским симфоническим оркестром исполнит Концерт для скрипки с оркестром ре минор Рихарда Штрауса. Также прозвучит Симфоническая поэма «Так говорил Заратустра». Концерты посвящены 160-летию со дня рождения композитора. В пятницу в 19.00, в субботу в 18.00, 12+
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В НИКИТИНКЕ.
2 марта в «Никитинке» пройдут два бесплатных концерта. В 13.00 в отделе читальных залов (к. 104) запланирован музыкально-поэтический вечер «Еще одна весна в моей судьбе…» воронежского поэта Михаила Соловьева с участием барда Сергея Олейника. 12+
А в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа состоится концерт клуба любителей гитарной музыки «Лирические песни», посвященный Международному женскому дню. Александр Иваньшин и Алексей Новосельцев, Константин Ефанов и Павел Манжоса исполнят песни собственного сочинения «Черный локон», «Я — кубик льда», «Осенние цветы», а также песни «Ваше величество женщина» Булата Окуджавы, «Ты у меня одна» Юрия Визбора, «Очарована, околдована» Лобановского и Заболоцкого. 12+
И еще на два бесплатных концерта «Никитинка» приглашает воронежцев в воскресенье, 3 марта. В 15.00 в лекционном зале четвертого этажа пройдет концерт, приуроченный к 50-летию детской школы искусств № 7. В программе «Волшебные струны музыкальных инструментов» ученики ДШИ сыграют на балалайке, домре, гуслях, мандолине, ударных инструментах, аккордеоне, скрипке. Выступят ансамбли домристов «Домисольки» и «Русский сувенир», ансамбль балалаечников. 6+
А в 17.30 в отделе абонемента (к. 104) пройдет программа «Для меня нет тебя прекрасней!», посвященная Женскому дню. Поздравит дам с наступающим праздником и создаст настроение лауреат многочисленных всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей Юрия Сулеин. 16+
КОНЦЕРТ ВО ДВОРЦЕ.
2 марта в 14.00 в Доме с ризалитами дворцового комплекса Ольденбургских пройдет концерт «Как пройти в Большой театр?». «Куранда квартет» (Ксения Ролдугина скрипка, Геннадий Куранда скрипка, Алла Анищева альт, Дарья Прокопова виолончель) сыграет шедевры театральной музыки в обработке для струнного квартета. 12+
ТЕАТРЫ.
В театре оперы и балета 1 марта в 19.00 оперетта «Сильва» (12+), 2 марта в 18.00 мюзикл «Мужчина моей мечты» (12+), 3 марта в 18.00 балет «Лебединое озеро» (6+).
2 марта в театре кукол в 11.00 и 14.00 спектакль «Солдат и ведьма» (4+).
2 и 3 марта в 18.00 в театре драмы спектакль «История одного преступления» (16+).
3 марта в Камерном театре спектакль «Вишневый сад» (16+).
ФОТОВЫСТАВКА ТАНЦЕВАЛЬНЫХ МОНЕТ.
На фотовыставке «Музыка танца» воронежцы увидят увеличенные изображения тематических памятных монет, выполненных из золота и серебра. Например, на серебряной монете номиналом 3 рубля герои мультфильма «Ну, погоди!» — Заяц и Волк — танцуют на льду под знаменитое танго «Кумпарсита». Эта музыка родом из Уругвая облетела весь мир.
Другая серебряная трехрублевая монета знакомит с лезгинкой. В самобытном танце сошлись сила и нежность, решительность и кротость, энергия воинственности и жертвенность любви.
На золотой монете номиналом 100 рублей — шаман, исполняющий гипнотический ритуальный танец. Под его монотонный ритм слушатели начинают делать самопроизвольные движения.
На выставке также представлены монеты, посвященные знаменитым балетным постановкам, музыкальным инструментам, композиторам и исполнителям.
Выставка работает на втором этаже Центра Галереи Чижова до 25 марта. Вход свободный. 12+