В первый весенний поход приглашают хабаровчан

Первые весенние выходные наступят в Хабаровском крае уже на этой неделе. Провести их партнеры проекта «Отдыхаем в крае» предлагают активно и на свежем воздухе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый весенний «Релакс тур» запланирован уже на воскресенье, 3 марта. Поход несложный, отлично подойдет для начинающих путешественников и детей. На пути участники посетят две небольшие пещеры, поднимутся на Скалистую гору. Завершится тур настоящей русской баней. Подробности: +7−914−402−93−57.
Еще одно мероприятие, на котором будет насыщенная и интересная программа — фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка». Развлекательные игры на льду, соревнования рыболовов-любителей, бурильщиков льда, конкурс «Уха из нашей корюшки», мини-чемпионат по футболу на льду и традиционный конкурс по выбору мисс и мини-мисс «Серебряная корюшка». Все это ждет гостей фестиваля. Мероприятие состоится в 2 марта в Советской Гавани.
Также в Хабаровском крае продолжает работать тур выходного дня «Лыжная стрела». Поездка по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — ГЛК "Холдоми — Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск состоится с 8 по 11 марта. Путевка включает в себя проезд в купе фирменного поезда по цене плацкарта, комфортный трансфер до курорта, проживание, питание и страховку.