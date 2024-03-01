В первый весенний поход приглашают хабаровчан

Еще одно мероприятие, на котором будет насыщенная и интересная программа — фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка». Развлекательные игры на льду, соревнования рыболовов-любителей, бурильщиков льда, конкурс «Уха из нашей корюшки», мини-чемпионат по футболу на льду и традиционный конкурс по выбору мисс и мини-мисс «Серебряная корюшка». Все это ждет гостей фестиваля. Мероприятие состоится в 2 марта в Советской Гавани.



Также в Хабаровском крае продолжает работать тур выходного дня «Лыжная стрела». Поездка по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — ГЛК "Холдоми — Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск состоится с 8 по 11 марта. Путевка включает в себя проезд в купе фирменного поезда по цене плацкарта, комфортный трансфер до курорта, проживание, питание и страховку.