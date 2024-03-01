Что произошло в Иркутске в ночь на 1 марта 2024 года: последние новости

Курорт, работающий круглосуточно, планируется построить у озера Байкал к 2030 году. Информацию об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным Собранием.
После указа губернатора Приангарья Игоря Кобзева с 10:00 29 февраля режим повышенной готовности в Иркутской области был снят. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте региона. Ранее этот режим был введен 15 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными сильным ветром и понижением температуры в нескольких районах.
В Тулуне, на пересечении улиц Шмелькова и Белова, планируется создание сквера на месте пустыря. В прошлом году местные жители высказали поддержку идеи благоустройства этой зоны, и теперь проект начинает приобретать форму. Согласно информации от пресс-службы регионального правительства, в планах пешеходные дорожки, озеленение газонов, цветочные клумбы, а также установка скамеек, качелей и урн.