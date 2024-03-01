Стало известно, где отключат отопление в Иркутске 1 марта

В первый день весны жители некоторых домов останутся без отопления на какое-то время. Если у кого-то тепло не будет поступать всего четыре часа, то некоторым горожанам придется ждать его возвращения в течение всего рабочего дня. Оператор тепловых сетей рассказал, кого коснется отключение отопления в Иркутске 1 марта 2024 года.
Отключение отопления в Иркутске 1 марта 2024 года
— Теплоснабжение будет ограничено в Ленинском и Октябрьском округах для проведения ремонта на тепловой сети. Ограничение коснется улиц Ледовского, Трудовой, Пискунова и Лыткина, — рассказывают в организации.
Подробные адреса, где произойдет отключение отопления в Иркутске 1 марта 2024 года можно посмотреть в таблицах, представленных ниже.
В компании приносят извинения за доставленные неудобства.