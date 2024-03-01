Стало известно, где отключат отопление в Иркутске 1 марта

В первый день весны жители некоторых домов останутся без отопления на какое-то время. Если у кого-то тепло не будет поступать всего четыре часа, то некоторым горожанам придется ждать его возвращения в течение всего рабочего дня. Оператор тепловых сетей рассказал, кого коснется отключение отопления в Иркутске 1 марта 2024 года.