Главный хирург Башкирии: «Хирурги не должны думать, что они — боги»

— У нас очень много примеров, когда специалисты начинают работать, но затем говорят: «Извините, это не мое», — поясняет он. — Очень важен коллектив, в который ты попал, какие у тебя были учителя, наставники, насколько они мотивированные, какой они показали уровень техники, отношение к пациентам. И если ученик способен это все впитать, то, конечно, он достигнет успеха в этой специальности. Я помню, как наши учителя, когда я еще только пришел в интернатуру, осваивали лапароскопическую хирургию. Это давалось им тяжело. А нам было значительно проще, потому что учителя, приобретя этот опыт, передали его нам уже со своего уровня.