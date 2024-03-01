Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 1 марта

Безнадзорные животные продолжают держать в страхе жителей многих регионов, и ЕАО не стал исключением. Местные жители забили тревогу и просят властей принимать серьезные меры. К таким они относят, к примеру, усыпление. Люди боятся, что когда-нибудь повторят судьбу тех, кого собаки задрали насмерть.
Сотрудники таможни поймали хабаровчанина с ценным грузом — у него нашли коллекцию монет на сумму больше миллиона рублей. Мужчина рассказал, что коллекционирует редкие деньги, и купил их в Китае. Но подтвердить эту информацию не смог, так что теперь может лишиться части груза.
В Хабаровском крае в очередной раз вынесли приговор мужчинам, которые почти пять лет назад устроили разбойное нападение на киоск в поселке Мухен. Они надели маски и требовали у продавца выручку. Суды уже были, но каждый раз грабителей оправдывали.