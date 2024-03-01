Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 1 марта

В Хабаровском крае в очередной раз вынесли приговор мужчинам, которые почти пять лет назад устроили разбойное нападение на киоск в поселке Мухен. Они надели маски и требовали у продавца выручку. Суды уже были, но каждый раз грабителей оправдывали.