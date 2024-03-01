«СКА-Нефтяник» убедительной победой закончил сезон Чемпионата России

Но ульяновцы не стали опускать руки даже под занавес игры и закатили второй мяч в ворота Льва Шишкина. При этом для хабаровчан важно было не только побеждать, но и смотреть новичков, и ставка на дебютанта Суперлиги не подвела — Михаил Швецов отличился голом. А затем Кирилл Девятых поставил точку в игре — 11:2.