«СКА-Нефтяник» убедительной победой закончил сезон Чемпионата России

В Хабаровске встречей хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» c ульяновской «Волгой» завершился регулярный сезон Чемпионата России по хоккею с мячом. Дальневосточники на домашнем льду уверенно обыграли соперника со счетом 11:2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Счет был открыт на седьмой минуте матча — отличился Максим Рязанов после подачи углового. А потом мячи в ворота гостей посыпались просто градом: Алан Джусоев, Владимир Каланчин, Кирилл Девятых. Стало понятно, что хабаровчане регулярный чемпионат намерены закончить на мажорной ноте, о чем говорил счет после первого тайма — 5:0.
— Неплохо играем, не даем «Волге» что-то создать, но и они хорошо обороняются, плотно. Во втором тайме нам нужно хорошо сыграть в обороне, не дать сопернику ничего сделать, — прокомментировал в перерыве защитник армейцев Владимир Власюк.
После перерыва «кабаны» продолжили расстреливать вратаря гостей, доведя счет до 8:0, но произошла осечка и матч не удалось «засушить» — 8:1, однако преимущество в счете было тут же восстановлено хабаровчанами после реализации 12-метрового.
Но ульяновцы не стали опускать руки даже под занавес игры и закатили второй мяч в ворота Льва Шишкина. При этом для хабаровчан важно было не только побеждать, но и смотреть новичков, и ставка на дебютанта Суперлиги не подвела — Михаил Швецов отличился голом. А затем Кирилл Девятых поставил точку в игре — 11:2.
— Этот матч — генеральная репетиция, мы отрабатываем и готовимся уже к следующей стадии Чемпионата России. Нас интересуют наша игра, наша тактика и выполнение нашей тактики, — прокомментировал главный тренер «СКА-Нефтяника» Василий Грановский.
Теперь хабаровчанам предстоит борьба за звание чемпиона России среди сильнейших команд Суперлиги по хоккею с мячом.