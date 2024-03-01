Четыре дома пойдут под снос в Новосибирске

На сайте госзакупок появилась информация о том, что в Новосибирске в Первомайском, Железнодорожном и Октябрьском районах снесут четыре дома.
Уточняется, что в городе планируют снести здания на улицах Зональная, 1, Нижегородская, 193, Тельмана, 10, Владимировская, 33а.
Ранее объекты признали аварийными. Дома подлежат сносу. Начальная стоимость контракта составила 3,5 млн рублей.
Также подрядчик должен будет вывезти мусор и разровнять площадки.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что Новосибирская область лидирует по приросту ДТП в России.