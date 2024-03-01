Снег и ветер ожидаются в Приморье в первый день весны

В первый день весны в Приморье ожидается переменная облачность с небольшим и умеренным снегом. По данным портала «Примпогода», 1 марта на севере восточного побережья пройдут сильные осадки. На дорогах местами гололедица и снежные заносы. Ветер умеренный до сильного, иногда с порывами. Температура воздуха будет колебаться от −11 до −2 градусов Цельсия, сообщает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке также ожидается переменная облачность, возможен слабый снег. На дорогах местами будет гололедица. Ветер слабый до умеренного, во второй половине для сильный. Температура воздуха составит от −8 до −6 градусов Цельсия.
В Уссурийске и Находке также прогнозируется переменная облачность с возможным слабым снегом. На дорогах образуется гололедица. В Уссурийске ветер будет слабым до умеренного, а в Находке — умеренным до сильного. Температура воздуха будет колебаться от −7 до −5 градусов Цельсия.