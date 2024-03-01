Снег и ветер ожидаются в Приморье в первый день весны

В первый день весны в Приморье ожидается переменная облачность с небольшим и умеренным снегом. По данным портала «Примпогода», 1 марта на севере восточного побережья пройдут сильные осадки. На дорогах местами гололедица и снежные заносы. Ветер умеренный до сильного, иногда с порывами. Температура воздуха будет колебаться от −11 до −2 градусов Цельсия, сообщает ИА PrimaMedia.