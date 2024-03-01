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В первый день весны погода удивит жителей Иркутской области снегом и потеплением

Погода в Иркутске 1 марта 2024 года будет со снегом и температурой −2…-4 градуса.
Сейчас в Олбани: -5° 5 м/с 73% 764 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

В Приангарье официально наступила весна. Совсем скоро можно будет убирать в шкаф пуховики и зимние ботинки. Но не торопитесь, март бывает обманчив. Сегодня, например, синоптики прогнозируют снег. А чем еще нас удивит погода в Иркутске 1 марта 2024 года?

Погода в Иркутске 1 марта 2024

— По области ожидается переменная облачность, снег, ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, поземки. Температура −1…-6 градусов, а в низинах −11…-16 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 1 марта 2024 года будет со слабым снегом. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с. Столбики термометров покажут −2…-4 градуса.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Ленинском округе Иркутска очищают от снега крыши многоквартирных домов.