В первый день весны погода удивит жителей Иркутской области снегом и потеплением

В Приангарье официально наступила весна. Совсем скоро можно будет убирать в шкаф пуховики и зимние ботинки. Но не торопитесь, март бывает обманчив. Сегодня, например, синоптики прогнозируют снег. А чем еще нас удивит погода в Иркутске 1 марта 2024 года?
Погода в Иркутске 1 марта 2024
— По области ожидается переменная облачность, снег, ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 13 м/с, поземки. Температура −1…-6 градусов, а в низинах −11…-16 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 1 марта 2024 года будет со слабым снегом. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с. Столбики термометров покажут −2…-4 градуса.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Ленинском округе Иркутска очищают от снега крыши многоквартирных домов.