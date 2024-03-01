В первый день весны погода удивит жителей Иркутской области снегом и потеплением

В Приангарье официально наступила весна. Совсем скоро можно будет убирать в шкаф пуховики и зимние ботинки. Но не торопитесь, март бывает обманчив. Сегодня, например, синоптики прогнозируют снег. А чем еще нас удивит погода в Иркутске 1 марта 2024 года?