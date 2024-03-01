Во Владивостоке на опасном участке дороги появился светофор

Во Владивостоке в районе Народного проспекта, 11Б, установили новый светофор, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».
Теперь существующий пешеходный переход в районе ТЦ «Гермес» стал безопаснее. Все необходимые работы по подключению объекта завершены, светофор начал свою работу.
Отмечается, что сигнальное устройство оснащено кнопками табло вызова для пешехода. Это означает, что разрешение на переход дороги активируется только после нажатия кнопки.
Напомним, во Владивостоке идёт работа по повышению безопасности пешеходов на городских улицах. Недавно кнопки табло вызова установили ещё на двух переходах — на Пушкинской, 89 и Постышева, 41.