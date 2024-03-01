Хабаровские таможенники задержали коллекцию монет на 1 млн рублей

Ценный груз из 345 серебряных и медных монет из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая находился в чемодане 47-летнего россиянина, остановленного инспекторами на «зеленом» коридоре. Мужчина пояснил, что является коллекционером, все монеты он купил в Китае, чеки на них не сохранил и стоимость не помнит.