Хабаровские таможенники задержали коллекцию монет на 1 млн рублей

Коллекцию монет на миллион рублей обнаружили хабаровские таможенники в багаже туриста из Китая, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Хабаровской таможни.
Незадекларированную коллекцию монет из разных стран мира обнаружили хабаровские таможенники в багаже пассажира, прилетевшего из Пекина. Ее стоимость составила более 1 млн рублей.
Ценный груз из 345 серебряных и медных монет из Австрии, Австралии, Великобритании, Канады и Китая находился в чемодане 47-летнего россиянина, остановленного инспекторами на «зеленом» коридоре. Мужчина пояснил, что является коллекционером, все монеты он купил в Китае, чеки на них не сохранил и стоимость не помнит.
После проведенной экспертизы было установлено, что гражданин превысил порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в 10 тысяч евро — 61 монета была перемещена незаконно сверх нормы.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости предметов правонарушения с их конфискацией.