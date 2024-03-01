В первые выходные весны красноярцев ждет пасмурная погода с температурными колебаниями

В конце текущей недели в Красноярске ожидается преимущественно облачная погода с умеренно теплыми днями и морозными ночами.
В пятницу, 1 марта, синоптики обещают −2, −4 °C, небольшой снег и западный ветер 8−13 м/с.
В ночь на субботу Гидрометцентр прогнозирует до −12 °C, другие синоптики — около −8 °C, а днем — от −4 до −6 °C. Высока вероятность выпадения небольшого снега, ветер будет умеренным.
В воскресенье ожидается штиль. Осадки прекратятся и станет ощутимо прохладнее: в темное время суток температура воздуха понизится до −14, −19 °C, в светлое будет около −7 °C.
Атмосферное давление — высокое: от 749 до 752 миллиметров ртутного столба.
Согласно предварительным данным, следующая неделя в Красноярске начнется с умеренных отрицательных температур, а к 8 Марта придет оттепель.