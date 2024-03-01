Подарок на 8 марта обойдется жителю Красноярска в 9 тысяч рублей

Близится 8 марта — женский праздник. Статистики провели исследование и выяснили, что жители Красноярска в среднем потратят 9 тысяч рублей на подарки. Из этой суммы 3700 на цветы, а оставшиеся 5700 на материальный подарок.
Стоит отметить, что в 2023 году подарок обходился в 8300 рублей. Прирост за год составил всего 700 рублей.
Также мужчины рассказали, кому подарят подарки 8 марта. На первом месте оказались супруги, на втором мамы, а на третьем дочери. Еще реже подарки дарят своим тещам. Также 28% респондентов сказали, что не будут дарить что-либо.