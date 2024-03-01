Что изменится в Казахстане с 1 марта

Максимальная сумма займа в Алматы и Астане до 30 миллионов тенге, в остальных регионах — до 18 миллионов тенге. В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах купить можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК.