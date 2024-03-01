Что изменится в Казахстане с 1 марта

АЛМАТЫ, 1 мар — Sputnik. Переход на единый часовой пояс, запуск новой ипотечной программы и начало священного месяца Рамазан — какие еще изменения произойдут в Казахстане с 1 марта. Как это отразится на жизни граждан страны, читайте в материале Sputnik Казахстан.
Переход на единый часовой пояс
С 1 марта на всей территории Казахстана устанавливается применение единого часового пояса.
Согласно постановлению правительства, акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абайской, Жетысуской, Улытауской в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) нужно перевести местное время на 1 час назад.
Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).
До этого в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находилась в зоне UTC+6.
Запуск ипотеки 9−20−25
Новую ипотечную программу «Отау» со ставкой 9% запустят 1 марта.
Условия ипотеки «Отау» (9−20−25):
от 20% — первоначальный взнос;
9% (ГЭСВ от 9,2%) ставка по кредиту;
до 19 лет — срок кредита.
Максимальная сумма займа в Алматы и Астане до 30 миллионов тенге, в остальных регионах — до 18 миллионов тенге. В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах купить можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК.
Как изменятся налоги на ценные бумаги государства
Вступят в силу изменения в Налоговом кодексе в части корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.
Льготы по КПН по операциям с государственными эмиссионными ценными бумагами не будут применяться с 1 марта 2024 года:
в отношении доходов, полученных банками второго уровня по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Нацбанком;
исключено освобождение по доходам нерезидентов в виде вознаграждения при отсутствии торгов на бирже в соответствии с критериями, определенными правительством.
Блогеры должны маркировать рекламу
Со 2 марта в Казахстане вступят новые правила, касающиеся рекламы в интернете.
Так, в соответствии с правилами маркировке, подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе. Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде, таких как «реклама», «рекламный материал», «партнерский материал», «спонсорский материал», «на правах рекламы», «оплачено спонсором», «на правах PR».
Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» был подписан главой государства 10 июля 2023 года. Законопроект направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн среды.
Начало священного месяца Рамазан
Пост в Рамазан (Рамадан) является одним из столпов ислама, основ религии. В этом году ораза начнется с захода солнца 11 марта и продлится до 9 апреля включительно.
На закате последнего дня отмечают Ораза Байрам (Ораза айт) — праздник разговения.
Человек может соблюдать пост Рамазан лишь при трех условиях:
если он — мусульманин;
если он в здравом уме и памяти;
если постящийся — совершеннолетний.
Больным, беременным, путешественникам поститься не обязательно.
Новые авиарейсы из Туркестана в Самарканд
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air запускает рейсы Туркестан — Самарканд.
Рейсы по маршруту Туркестан — Самарканд планируется открыть с 15 марта 2024 года.
Они будут выполняться с частотой два раза в неделю (по пятницам и воскресеньям) на воздушных суднах типа De-Havilland Dash 8-Q400.
Весенний призыв в армию
Очередной призыв граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу начнется в марте и продолжится до июня, а следующий призыв состоится в сентябре — декабре 2024 года.
Призовут мужчин в возрасте 18−27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.
Ранее в министерстве обороны Казахстана сообщали, что на воинский учет 17-летних юношей будут ставить автоматически.
Первые миротворцы Казахстана отправятся на Голанские высоты
В марте 2024 года на Голанских высотах будет развернут первый самостоятельный национальный миротворческий контингент Казахстана. На Голанские высоты отправятся в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах».
Голанские высоты представляют собой горное плато, расположенное на юге Сирии и севере Израиля.
На отправку миротворцев на Ближний Восток в рамках миссии ООН Казахстан планирует выделить 5,9 миллиона долларов.
На авиаперевозку контингента Казахстана на Голанские высоты направят 2,6 миллиарда тенге.