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Что изменится в Казахстане с 1 марта

Весенний призыв в армию, а также ужесточенные требования к блогерам — что еще ждет казахстанцев с сегодняшнего дня.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 1 мар — Sputnik. Переход на единый часовой пояс, запуск новой ипотечной программы и начало священного месяца Рамазан — какие еще изменения произойдут в Казахстане с 1 марта. Как это отразится на жизни граждан страны, читайте в материале Sputnik Казахстан.

Переход на единый часовой пояс

С 1 марта на всей территории Казахстана устанавливается применение единого часового пояса.

Согласно постановлению правительства, акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абайской, Жетысуской, Улытауской в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) нужно перевести местное время на 1 час назад.

Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).

До этого в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находилась в зоне UTC+6.

Запуск ипотеки 9−20−25

Новую ипотечную программу «Отау» со ставкой 9% запустят 1 марта.

Условия ипотеки «Отау» (9−20−25):

от 20% — первоначальный взнос;

9% (ГЭСВ от 9,2%) ставка по кредиту;

до 19 лет — срок кредита.

Максимальная сумма займа в Алматы и Астане до 30 миллионов тенге, в остальных регионах — до 18 миллионов тенге. В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах купить можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК.

Как изменятся налоги на ценные бумаги государства

Вступят в силу изменения в Налоговом кодексе в части корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

Льготы по КПН по операциям с государственными эмиссионными ценными бумагами не будут применяться с 1 марта 2024 года:

в отношении доходов, полученных банками второго уровня по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Нацбанком;

исключено освобождение по доходам нерезидентов в виде вознаграждения при отсутствии торгов на бирже в соответствии с критериями, определенными правительством.

Блогеры должны маркировать рекламу

Со 2 марта в Казахстане вступят новые правила, касающиеся рекламы в интернете.

Так, в соответствии с правилами маркировке, подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе. Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде, таких как «реклама», «рекламный материал», «партнерский материал», «спонсорский материал», «на правах рекламы», «оплачено спонсором», «на правах PR».

Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» был подписан главой государства 10 июля 2023 года. Законопроект направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн среды.

Начало священного месяца Рамазан

Пост в Рамазан (Рамадан) является одним из столпов ислама, основ религии. В этом году ораза начнется с захода солнца 11 марта и продлится до 9 апреля включительно.

На закате последнего дня отмечают Ораза Байрам (Ораза айт) — праздник разговения.

Человек может соблюдать пост Рамазан лишь при трех условиях:

если он — мусульманин;

если он в здравом уме и памяти;

если постящийся — совершеннолетний.

Больным, беременным, путешественникам поститься не обязательно.

Новые авиарейсы из Туркестана в Самарканд

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air запускает рейсы Туркестан — Самарканд.

Рейсы по маршруту Туркестан — Самарканд планируется открыть с 15 марта 2024 года.

Они будут выполняться с частотой два раза в неделю (по пятницам и воскресеньям) на воздушных суднах типа De-Havilland Dash 8-Q400.

Весенний призыв в армию

Очередной призыв граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу начнется в марте и продолжится до июня, а следующий призыв состоится в сентябре — декабре 2024 года.

Призовут мужчин в возрасте 18−27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Ранее в министерстве обороны Казахстана сообщали, что на воинский учет 17-летних юношей будут ставить автоматически.

Первые миротворцы Казахстана отправятся на Голанские высоты

В марте 2024 года на Голанских высотах будет развернут первый самостоятельный национальный миротворческий контингент Казахстана. На Голанские высоты отправятся в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах».

Голанские высоты представляют собой горное плато, расположенное на юге Сирии и севере Израиля.

На отправку миротворцев на Ближний Восток в рамках миссии ООН Казахстан планирует выделить 5,9 миллиона долларов.

На авиаперевозку контингента Казахстана на Голанские высоты направят 2,6 миллиарда тенге.