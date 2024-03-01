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Скандальная фельдшер из Приморья не будет закрывать свой блог после жалоб

Скандальная фельдшер из Владивостока не будет закрывать свой блог, где выкладывала пациентов, даже после жалоб. Об этом сообщает RT.
Источник: Аргументы и факты

Напомним, ранее на девушку-фельдшера поступила жалоба из-за контента, который она постит в своем блоге. Медик выкладывала фото пациентов, сопровождая их насмешливыми подписями. Тем не менее, после проверки Минздрав не нашел ничего противозаконного в ее постах.

Фельдшер не собирается закрывать блог, но будет вести его осторожнее. Как девушка рассказала журналистам, все фото людей она готова публиковать только с их согласия. Также она добавила, что после этой истории число подписчиков заметно выросло.