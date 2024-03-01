Скандальная фельдшер из Приморья не будет закрывать свой блог после жалоб

Напомним, ранее на девушку-фельдшера поступила жалоба из-за контента, который она постит в своем блоге. Медик выкладывала фото пациентов, сопровождая их насмешливыми подписями. Тем не менее, после проверки Минздрав не нашел ничего противозаконного в ее постах.
Фельдшер не собирается закрывать блог, но будет вести его осторожнее. Как девушка рассказала журналистам, все фото людей она готова публиковать только с их согласия. Также она добавила, что после этой истории число подписчиков заметно выросло.