На новый надземный переход во Владивостоке потратят около 40 млн рублей

Во Владивостоке ищут подрядчика для строительства нового надземного перехода в районе «Радиоприбора», сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на ТГ-канал (18+) мэра города Константина Шестакова.
Согласно информации, опубликованной на сайте государственных закупок, начальная стоимость контракта оценивается почти в 40 миллионов рублей. Подача заявок принимается управлением дорог администрации города до 18 марта. Выбор подрядчика будет осуществляться на конкурсной основе, с учетом опыта работы, деловой репутации и наличия необходимых квалификаций. Строительство планируется завершить до конца ноября текущего года.
Новый переход будет способствовать обеспечению безопасности как пешеходов, так и автомобилистов, а также значительно повысит пропускную способность данного участка. В проекте предусмотрено оборудование перехода подъемниками для маломобильных граждан.
Напомним, подъёмник на виадуке в районе улицы Олега Кошевого, который так долго был в стадии запуска, также планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.