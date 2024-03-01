На новый надземный переход во Владивостоке потратят около 40 млн рублей

Согласно информации, опубликованной на сайте государственных закупок, начальная стоимость контракта оценивается почти в 40 миллионов рублей. Подача заявок принимается управлением дорог администрации города до 18 марта. Выбор подрядчика будет осуществляться на конкурсной основе, с учетом опыта работы, деловой репутации и наличия необходимых квалификаций. Строительство планируется завершить до конца ноября текущего года.