«Узнала на стадии СПИДа». Как кемеровчанка 9 лет живет с ВИЧ

1 марта Всесибирский день профилактики ВИЧ. Про вирус россияне массово узнали в конце 80-х годов, когда в детской больнице Калмыкии произошла вспышка болезни. С тех пор в стране выявили сотни тысяч заражённых. В Кузбассе на конец 2023 года с этим диагнозом стояло на учёте 34 тыс. человек. kuzbass.aif.ru рассказывает историю кемеровчанки, 9 лет живущей с вирусом иммунодефицита.
27 клеток из 800.
Жительница Кемерово Ольга Иванова (фамилию героиня просила изменить — Ред.) почувствовала себя плохо в 2014 году: всё начало болеть, волосы посыпались, а по всему телу распространились страшные гнойники. «Как будто вся прогнила изнутри», — вспоминает Ольга. Она прилетела из Таиланда и упала в обморок у трапа, как только вышла из самолёта.
Врачи сначала не понимали, что с женщиной, подозревая рак. Множественные биопсии и анализы ничего не показали, а КТ выявила воспаление лёгких — кемеровчанку госпитализировали. После дополнительных методов обследования предположили ВИЧ и направили на специальный анализ крови.
«Сначала я сделала огромные глаза: ВИЧ может быть у наркоманов, проституток, но точно не у меня. Через две недели пришёл результат, он оказался положительный. У меня уже была стадия СПИДа», — Долгое время женщина не могла понять, кто именно её заразил, а потом вспомнила: за семь лет до постановки диагноза она встречалась с респектабельным мужчиной. Роман с ним был хоть и ярким, но непродолжительным — он резко заболел и умер. Причиной озвучили сердечную недостаточность. Вероятно, мужчина и сам не знал, что носит смертельный вирус.
У здорового человека в 1 мл крови содержится 800−1200 СД-4 клеток иммунной системы человека. Их количество показывает, насколько хорошо организм способен бороться с вирусами. У Ольги, когда она поступила в больницу, их было 27. Через месяц терапии стало 105. Сейчас — 632.
Жизнь ничем не отличается.
Когда диагноз стал ясен, женщину положили в специализированное отделение и подняли на ноги. Терапия на удивление помогла (выкарабкаться из последней стадии — большая редкость). Самым страшным было начинать жить в новой реальности.
«Первое, что я сделала, переписала на дочь своё имущество (у Ольги взрослая здоровая дочь — Ред.). Было ощущение, что моя жизнь движется к закату. Я ушла с работы и закрылась дома. Завела себе отдельный стакан, тарелку. Не позволяла дочери трогать свою посуду. Мне купили собаку, чтобы я бывала на улице. Гуляла одна, людей сторонилась. Даже в магазин было страшно зайти. Было ощущение, что у меня на лбу большими буквами написано: “ВИЧ”, “СПИД”, “фу”, “плохо”. Эта стигма, наверное, самая ужасная», — вспоминает то непростое время Ольга. Когда женщина сама однажды узнала об иммунодефиците соседа с 9 этажа, так испугалась, что открывала ручку подъездной двери рукавом. Десять лет назад многие ещё толком не знали, как передаётся вирус.
Когда женщина узнала о диагнозе, была в браке. Она вышла замуж после того самого респектабельного мужчины. Муж, к счастью, оказался здоров, но супруги не смогли преодолеть ссоры и страх из-за нового статуса Ольги и развелись — по настоянию перепугавшейся и временно потерявшей смысл жизни жены.
Иванова, жившая тогда в Новосибирске, семь лет назад отправилась в Кемерово в попытке всё изменить. И получилось: после многих месяцев терапии с психологом женщина перестала бояться, вышла в люди, не особенно скрывая свой статус, и начала работать равным консультантом в «Кузбасском Центре-СПИД». В интернете познакомилась с мужчиной с ВИЧ, с которым счастливо живёт уже шесть лет. На антиретровирусной терапии он чувствует себя хорошо — недавно пара даже обвенчалась.
Врачам о своём диагнозе Ольга говорит прямо и открыто: это важно для назначения правильного лечения. Хотя и признаётся, что стала очень редко болеть. Её жизнь не отличается от прежней, здоровой жизни, практически ничем: она так же путешествует, ходит в баню, посещает салоны красоты, встречается с друзьями. Единственное, что она должна делать, это принимать три таблетки перед сном — они блокируют распространение вируса. Препараты бесплатно выделяет государство, побочек у Ивановой на них нет. Согласитесь, скромное условие для полноценного настоящего и будущего.
Профилактика — главное средство.
Почти всех «первичек», только-только узнавших о своём диагнозе, отправляют к Ольге. Её радует, что настрой людей с годами меняется. Если раньше кузбассовцы спрашивали: «Как долго я буду жить?» или «Насколько быстро я умру?», то сейчас их интересует, как родить здорового ребёнка и как прожить дольше.
Профилактика ВИЧ и в целом ликбез по этому вопросу шагнул далеко вперёд, но Ольга уверена: единственное, что поможет закончить эпидемию, это не прекращать делать всё то же самое: просвещать людей о способах заражения и бесплатно их тестировать. Но каждый сам должен ответственно относиться к здоровью и обязательно раз в год сдавать кровь на вирус иммунодефицита.
«Сейчас я чувствую себя абсолютно счастливой. Я всё уже обрела в этой жизни. У меня прекрасный муж, прекрасная дочь. Наверное, мечтаю только, чтобы изобрели лекарство от ВИЧ и чтобы люди могли сказать, что они здоровы. Сейчас меня не слишком напрягает моё заболевание, но вижу, как сильно другие переживают, когда узнают о своём диагнозе», — говорит Ольга Иванова.
Как передается ВИЧ и как избежать заражения?
Опасные в аспекте заражения ВИЧ жидкости организма человека: кровь, сперма и предэякулят, влагалищный секрет, грудное молоко ВИЧ-инфицированной мамы.
Взрослые люди чаще всего заражаются при сексуальных контактах без презерватива с партнёром, чей ВИЧ статус им неизвестен.
Также заражение происходит при внутривенном введении наркотиков. Через шприц же можно заразиться и в некачественном салоне, где делают, например, татуировки, косметические процедуры и т. п. при использовании нестерильного или неодноразового инструмента.
Какая статистика в Кузбассе?
На 1 декабря 2023 года в Кузбассе с на учёте с диагнозом ВИЧ-инфекция стоял 34 461 житель. Из них 93,4% получают антиретровирусную терапию, охват которой с 2017 года вырос в 2,5 раза.
Как сообщила главный областной специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главврач Кузбасского Центра-СПИД Татьяна Булатова, несмотря на эпидемиологическую напряжённость по ВИЧ-инфекции в регионе, в течение пяти лет она снижается. Так, с 2017 года количество новых случаев уменьшилось в 2,1 раза со 170,2 (2017) до 80,1 (2022) на 100 тыс. населения.
Главврач уверен: это произошло благодаря региональной программе «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции в Кемеровской области…», которая включает систему профилактики. Что именно делают специалисты? Они взаимодействуют с различными органами, информируют о ВИЧ, гепатите В и С, выявляют инфицированных, повышают доступность терапии и снижают риск передачи инфекции от матери к ребёнку.