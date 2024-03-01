«Узнала на стадии СПИДа». Как кемеровчанка 9 лет живет с ВИЧ

«Первое, что я сделала, переписала на дочь своё имущество (у Ольги взрослая здоровая дочь — Ред.). Было ощущение, что моя жизнь движется к закату. Я ушла с работы и закрылась дома. Завела себе отдельный стакан, тарелку. Не позволяла дочери трогать свою посуду. Мне купили собаку, чтобы я бывала на улице. Гуляла одна, людей сторонилась. Даже в магазин было страшно зайти. Было ощущение, что у меня на лбу большими буквами написано: “ВИЧ”, “СПИД”, “фу”, “плохо”. Эта стигма, наверное, самая ужасная», — вспоминает то непростое время Ольга. Когда женщина сама однажды узнала об иммунодефиците соседа с 9 этажа, так испугалась, что открывала ручку подъездной двери рукавом. Десять лет назад многие ещё толком не знали, как передаётся вирус.