Помощь почти на 4 миллиарда рублей оказали приморцы участникам СВО

Так, с начала СВО Приморским краем передано на передовую тысячи единиц оборудования, обмундирования и вооружения. Это почти три тысячи беспилотных летательных аппаратов и 500 единиц оборудования к ним, пять тысяч оптических приборов, в том числе, ночного видения, более двух тысяч радиостанций.