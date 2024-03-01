Помощь почти на 4 миллиарда рублей оказали приморцы участникам СВО

Так, с начала СВО Приморским краем передано на передовую тысячи единиц оборудования, обмундирования и вооружения. Это почти три тысячи беспилотных летательных аппаратов и 500 единиц оборудования к ним, пять тысяч оптических приборов, в том числе, ночного видения, более двух тысяч радиостанций.
Военные получили от приморцев обмундирование, вещевое имущество, бронежилеты, десять тонн медикаментов и гигиены. В общей сложности регион оказал помощи без малого на 4 миллиарда рублей.
Бизнес и простые жители отправили на фронт 27 единиц автотехники — бронированные УАЗы, пикапы, грузовики, экскаваторы, а также дизель-генераторы, стройматериалы, инструменты и продукты питания.
Активную помощь военнослужащим и их семьям оказывает приморское отделение государственного фонда «Защитники Отечества», отмечает пресс-служба краевого правительства.
По распоряжению Губернатора в Приморье теперь действует еще одна мера поддержки для участников СВО. Она позволит ветеранам, демобилизованным по ранению, трудиться на благо края и получать ежемесячную доплату в размере 30 тысяч рублей. Речь идет о работе на таких социально важных предприятиях, как «Примавтодор», «Примводоканал», «Примтеплоэнерго». Также ветераны СВО смогут трудоустроиться в недавно созданную организацию «Тигр-правопорядок».