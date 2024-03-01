Около 90 школ будут отремонтированы в Приморье в 2024 году

Работа продолжится и будет включать в себя как строительство новых объектов, так и капитальный ремонт уже имеющихся.
Как отмечает пресс-служба краевого министерства образования, в Приморском крае в 2024 году будут отремонтированы около 90 школ. Также в этом году в крае появятся еще три модульных спортзала.
«У нас в крае активно строятся спортивные объекты, в том числе и модульные спортивные залы. В текущем году на создание спортзалов в Дальнереченском районе, Партизанске и Уссурийске выделяется около 40 миллионов рублей на каждый. В модульный спортивный комплекс будут входить спортивный зал, тренерская, раздевалки, душевые кабины, санузлы, помещение для хранения спортинвентаря и технические помещения», — уточнили специалисты минобра.
По словам заместителя председателя Правительства — министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой, к 2030 году планируется еще больше улучшений по нацпроекту «Образование» — появятся новые детские сады, количество центров дополнительного образования увеличится в 1,5 раза, вырастет оплата труда педагогов. Школ тоже станет больше, во многих пройдет капитальный ремонт.