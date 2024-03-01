Около 90 школ будут отремонтированы в Приморье в 2024 году

«У нас в крае активно строятся спортивные объекты, в том числе и модульные спортивные залы. В текущем году на создание спортзалов в Дальнереченском районе, Партизанске и Уссурийске выделяется около 40 миллионов рублей на каждый. В модульный спортивный комплекс будут входить спортивный зал, тренерская, раздевалки, душевые кабины, санузлы, помещение для хранения спортинвентаря и технические помещения», — уточнили специалисты минобра.