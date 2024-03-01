Вижу сельдь — забываю правила: на льду во Владивостоке собралась масса рыбаков-нарушителей

В районе Де-Фриза на льду Амурского залива жители города в первый день весны заметили небывалый ажиотаж. Здесь с утра собрались десятки рыбаков, лихорадочно таскающих добычу из лунок на уже тающем льду. Что здесь случилось, рассказываем в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как выяснилось, любителей зимней рыбалки здесь собрал косяк селедки, зашедший в северную часть Амурского залива. Зима уже закончилась, но на лед Углового залива выходить еще можно — до 4 марта. Правда, уже весьма рискованно, ведь с каждым днем ледовый покров под воздействием ветра и высоких температур становится все менее прочным.
К слову, рыболовы нарушают правила не только безопасности, но и рыбалки: многие из них для вылова селедки используют запрещенную для промысла в Приморье снасть — так называемую «хапугу».
Напомним, на большую части акватории Владивостока выход запрещен еще с 20 февраля из-за резкого потепления и начала взлома ледового покрова.