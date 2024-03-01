Вижу сельдь — забываю правила: на льду во Владивостоке собралась масса рыбаков-нарушителей

Как выяснилось, любителей зимней рыбалки здесь собрал косяк селедки, зашедший в северную часть Амурского залива. Зима уже закончилась, но на лед Углового залива выходить еще можно — до 4 марта. Правда, уже весьма рискованно, ведь с каждым днем ледовый покров под воздействием ветра и высоких температур становится все менее прочным.