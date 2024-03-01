В Новосибирской области построят пристройку к школе на 200 учеников

Сейчас Минстрой Новосибирской области ищет подрядчика для проектирования и строительства объекта. Он будет отвечать за пристройку с начала проектирования до введения в эксплуатацию. Начальная цена контракта — 654 миллиона рублей. Подать заявки на торги можно до 18 марта.