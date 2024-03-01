В Новосибирской области построят пристройку к школе на 200 учеников

Пристройку к школе в селе Верх-Ирмень Ордынского района планируют построить в Новосибирской области. Как следует из информации на сайте госзакупок, она будет рассчитана на 200 мест.
В здании будет располагаться начальная школа. В пристройке запланировано четыре блока: входная группа, актовый зал и библиотека, спортзал и все остальные помещения. Помимо кабинетов для детей предусмотрена спальня-игровая.
Сейчас Минстрой Новосибирской области ищет подрядчика для проектирования и строительства объекта. Он будет отвечать за пристройку с начала проектирования до введения в эксплуатацию. Начальная цена контракта — 654 миллиона рублей. Подать заявки на торги можно до 18 марта.
Ранее мы писали, что на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе планируют построить школу на 1100 мест.
Также мы сообщали, что до 2030 года в Сибири откроют новые школы лидерского уровня.