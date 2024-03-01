Весна на Южном Урале начнется с промозглой погоды

Между прочим, первого марта 2024 года отмечают Ярилин день. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется обижать окружающих. Дело в том, что помириться будет очень и очень непросто. В связи с этим постарайтесь держать себя в руках и не высказывать претензии людям.