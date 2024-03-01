Весна на Южном Урале начнется с промозглой погоды

Температура воздуха днем составит от −4 до +1 градуса. Ветер западный с переходом на северный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 12.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до +1 градуса. Ветер западный с переходом на северный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, первого марта, у Даниила, Ильи, Макара, Никона, Павла, Порфирия и Юлиана.
Между прочим, первого марта 2024 года отмечают Ярилин день. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется обижать окружающих. Дело в том, что помириться будет очень и очень непросто. В связи с этим постарайтесь держать себя в руках и не высказывать претензии людям.