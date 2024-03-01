От −35 до +20 градусов: прогноз погоды в Казахстане на март

АСТАНА, 1 мар — Sputnik. Специалисты Казгидромета опубликовали долгосрочный прогноз на март.
По их данным, приход весны 2024 года на большей части Казахстана ожидается несколько позже, чем в календарные сроки — во второй половине марта-в начале апреля.
В южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками. В конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока Казахстана возможен переход в мокрый снег.
Март, добавили метеорологи, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние, характеризует частая смена погоды.
На севере Казахстана март еще продолжение зимы. В течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. А в отдельные дни весна все-таки будет напоминать о себе.
Температура повышается
В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:
На северо-западе, севере, центре страны ночью от −5−17°С до −3−8°С, днем от −1−7°С до −2+3°С.
На востоке страны ночью от −20−35°С до −3−13°С, днем от −3−12°С до −2+5°С.
В южных и юго-западных регионах страны ночью от 0,-10°С до −3+5°С, днем от 0,+7°С до +7+15°С, на крайнем юге до +18°С. В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха.
Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха.
в северной половине ночью от −17−27°С до −3−13°С, днем от −7−12°С до −1−6°С;
в южной половине ночью от 0,+10°С до −5−15°С, днем от +10+20°С до 0,+8°С.
А вот уже по-весеннему теплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине ночью −5+3°С, днем +3+13°С, в южной — ночью +2+10°С, днем +15+21°С.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1°С- на крайнем юге страны.
Осадки около нормы, кроме…
Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы — в Восточно-Казахстанской, в восточной половине Абайской области, на востоке Павлодарской и Жетысуской областей, на юге и востоке Алматинской области.