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От −35 до +20 градусов: прогноз погоды в Казахстане на март

Только на юге страны март начнется с теплых дней, однако это ненадолго, сообщили синоптики.
Сейчас в Олбани: -4° 5 м/с 63% 764 мм рт. ст. +1°
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 1 мар — Sputnik. Специалисты Казгидромета опубликовали долгосрочный прогноз на март.

По их данным, приход весны 2024 года на большей части Казахстана ожидается несколько позже, чем в календарные сроки — во второй половине марта-в начале апреля.

В южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками. В конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока Казахстана возможен переход в мокрый снег.

Март, добавили метеорологи, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние, характеризует частая смена погоды.

На севере Казахстана март еще продолжение зимы. В течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. А в отдельные дни весна все-таки будет напоминать о себе.

Температура повышается

В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:

На северо-западе, севере, центре страны ночью от −5−17°С до −3−8°С, днем от −1−7°С до −2+3°С.

На востоке страны ночью от −20−35°С до −3−13°С, днем от −3−12°С до −2+5°С.

В южных и юго-западных регионах страны ночью от 0,-10°С до −3+5°С, днем от 0,+7°С до +7+15°С, на крайнем юге до +18°С. В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха.

в северной половине ночью от −17−27°С до −3−13°С, днем от −7−12°С до −1−6°С;

в южной половине ночью от 0,+10°С до −5−15°С, днем от +10+20°С до 0,+8°С.

А вот уже по-весеннему теплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине ночью −5+3°С, днем +3+13°С, в южной — ночью +2+10°С, днем +15+21°С.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1°С- на крайнем юге страны.

Осадки около нормы, кроме…

Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы — в Восточно-Казахстанской, в восточной половине Абайской области, на востоке Павлодарской и Жетысуской областей, на юге и востоке Алматинской области.