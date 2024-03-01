От −35 до +20 градусов: прогноз погоды в Казахстане на март

В южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками. В конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока Казахстана возможен переход в мокрый снег.