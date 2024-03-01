Уроженец Приморья сыграл замначальника колонии в сериале «Камера Мотор»

«Рекомендую посмотреть этот сериал, чтобы посмеяться и вспомнить времена, когда появились первые видеофильмы и салоны. Мой герой Басов, наверное, единственный антагонист в этой истории. Он, в отличие от начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин), категорически против новых форм воспитательных работ (съемок) на территории учреждения. Роль непростая и острохарактерная. У меня остались только самые теплые впечатления от съемочного процесса. Здесь гармонично совпали автор, режиссер и актерский состав. Атмосфера была просто чудесная. Спасибо режиссеру Александру Абдуллаеву за доверие, за то, что вел меня определенной дорогой к моей роли!» — рассказал Александр Обласов о своей роли.
Действие «Камера Мотор» происходит в эпоху перемен — в 1991 году. Главный герой Николай Виденин (Павел Рассомахин) работает в обычном видеосалоне в Ленинграде. Однажды Николай случайно включает школьникам «фильм для взрослых», за что попадает сначала под суд, а потом и в колонию-поселение. Там он получает прозвище «Видик», и теперь вместо того, чтобы нажимать на видеомагнитофоне кнопку Play, парню предстоит с утра до вечера валить лес.
Однако Виденину удается избежать изматывающей работы. По приказу начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин) Коля начинает снимать свои версии культовых голливудских фильмов с заключенными в главных ролях, а также используя любые подручные материалы. Дело в том, что, показывая десятки раз одни и те же ленты, Видик выучил их буквально наизусть. Так на зоне появляется свой Голливуд: со Шварцем, Сталлоне и гнусавым переводчиком. Талантливая кинокоманда настолько увлекается процессом, что запросто повторит любое кино: от «Терминатора», «Рэмбо» и «Коммандо» до «Назад в будущее», «Звёздных войн» и даже «Крёстного отца».
Ностальгическая комедия «Камера Мотор» — с 4 марта в 20:00 на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER!