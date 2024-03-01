Уроженец Приморья сыграл замначальника колонии в сериале «Камера Мотор»

«Рекомендую посмотреть этот сериал, чтобы посмеяться и вспомнить времена, когда появились первые видеофильмы и салоны. Мой герой Басов, наверное, единственный антагонист в этой истории. Он, в отличие от начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин), категорически против новых форм воспитательных работ (съемок) на территории учреждения. Роль непростая и острохарактерная. У меня остались только самые теплые впечатления от съемочного процесса. Здесь гармонично совпали автор, режиссер и актерский состав. Атмосфера была просто чудесная. Спасибо режиссеру Александру Абдуллаеву за доверие, за то, что вел меня определенной дорогой к моей роли!» — рассказал Александр Обласов о своей роли.