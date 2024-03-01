Начало марта в Новосибирске будет аномально теплым

При этом метеозависимые горожане будут страдать от сильных перепадов температуры.
По словам начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Натальи Кичановой, среднедекадная температура ожидается на уровне −7… −11 градусов, что выше нормы на 1−2 градуса.
Днем в Новосибирске синоптики прогнозируют днем −1… −6 градусов, ночью столбик термометра может опускаться до — 17 градусов.
Уже в воскресенье, 3 марта, ожидается похолодание. Ночные температуры могут быть до −25 градусов, а днем потеплеет до −17 градусов.
Весна придет примерно с 8 марта: днем температура повысится до +4 градусов.
Ранее МК в Новосибирске сообщал, что весна, согласно прогнозу, начнется в регионе лишь к концу месяца, а похолодать в регионе может до — 30 градусов.