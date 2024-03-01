В школах Хабаровского края начали проводить ВПР

В школах Хабаровского края начали проводить Всероссийские проверочные работы, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Они будут проводиться в 170 школах 19 районов с 1 по 22 марта. В это время 11-классники напишут работы по выбранным предметам: география, биология, история, физика и химия.
Работы пишут те выпускники, которые не планируют сдавать ЕГЭ по данным предметам в этом году. Обучающиеся, планирующие сдавать ЕГЭ, принимают участие в ВПР по выбранному предмету по желанию.
Результаты ВПР будут рассматриваться на заседаниях педсоветов, а после будут доведены до сведения родителей. Решение о выставлении оценок по результатам ВПР принимает школа.
Отметим, что уже с 22 марта в регионе будет проходить досрочный этап сдачи ЕГЭ, он продлится до 22 апреля. Заявления на участие в досрочном этапе подало 5666 человек.