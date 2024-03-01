Навигацию открыли на реке Ангара с 1 марта

С 1 марта в Иркутской области открылась навигация на реке Ангара. На этом водоёме она традиционно стартует раньше всех — в первый день весны. Напомним, с 1 мая навигацию откроют на других реках региона, а на озере Байкал и водохранилищах — с 15 мая.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, государственные инспекторы по маломерным судам образуют внимание судоводителей на то, что выход на водоёмы ранней весной связан с определёнными рисками: ветер и низкая температура, способствующая обледенению судна, могут создавать опасные факторы и приводить к опрокидыванию.
Также спасатели напоминают, что в целях безопасности на борту маломерного судна обязательно должны находиться не меньше двух вёсел для использования в качестве резервного движителя, а также средства связи и навигационные приборы.