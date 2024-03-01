Навигацию открыли на реке Ангара с 1 марта

С 1 марта в Иркутской области открылась навигация на реке Ангара. На этом водоёме она традиционно стартует раньше всех — в первый день весны. Напомним, с 1 мая навигацию откроют на других реках региона, а на озере Байкал и водохранилищах — с 15 мая.