В лесу Иркутской области нашли капкан и клетку с четырьмя кабанами

Инспекторы Охотнадзора Иркутской области во время рейда обнаружили в лесу клетку с четырьмя кабанами. Самолов был изготовлен кустарно. Животных немедленно освободили. Об этом сообщают в ведомстве.
— Кроме того, был найден настороженный капкан кустарного производства с наваренными на захватывающие дуги шипами. Такая конструкция запрещена к применению. Охотник планировал поймать с его помощью крупное дикое животное, — говорят в Охотнадзоре.
По данному факту проводится проверка. Инспекторы отмечают, что в такой капкан может угодить человек. При этом он получит серьезные увечья, которые способны привести к гибели.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что житель Забайкалья случайно убил женщину, когда стрелял в птицу.