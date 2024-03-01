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В лесу Иркутской области нашли капкан и клетку с четырьмя кабанами

Животных отпустили в естественную среду обитания.
Источник: Охотнадзор Иркутской области

Инспекторы Охотнадзора Иркутской области во время рейда обнаружили в лесу клетку с четырьмя кабанами. Самолов был изготовлен кустарно. Животных немедленно освободили. Об этом сообщают в ведомстве.

— Кроме того, был найден настороженный капкан кустарного производства с наваренными на захватывающие дуги шипами. Такая конструкция запрещена к применению. Охотник планировал поймать с его помощью крупное дикое животное, — говорят в Охотнадзоре.

По данному факту проводится проверка. Инспекторы отмечают, что в такой капкан может угодить человек. При этом он получит серьезные увечья, которые способны привести к гибели.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что житель Забайкалья случайно убил женщину, когда стрелял в птицу.

флора и фауна