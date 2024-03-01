В Центральном парке Красноярска обустроят оригинальную детскую площадку «Берлога»

Это будет детская площадка «Берлога». Ее планируют обустроить к концу 2024 года. Расположится она недалеко от центрального входа в парк. Ее изюминкой станет большая горка высотой около 5,5 метра, выполненная в виде медведя. Будут здесь скалодром с тарзанкой, скейтерская площадка и различные игровые формы и турники.