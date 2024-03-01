Ивана Шмелева из Хабаровского края наградили Георгиевским крестом

Еще один военный из Хабаровского края получил награду. Георгиевский крест четвертой степени вручили старшему сержанту Ивану Шмелеву.
Военный окружного учебного центра Восточного военного округа принимает участие в спецоперации. Во время выполнения боевых задач в районе населенного пункта Донецкой народной республики он проявил мужество и смелость. Мужчина делал этот в составе отдельной танковой бригады.
— В ходе выполнения задач командир отделения старший сержант Шмелев попал под обстрел противника. Героически обороняясь и отстаивая позиции, занятые российскими военнослужащими, Иван Шмелев получил ранение, — рассказали в пресс-службе ВВО.
В итоге российские военные смогли отстоять занятые ими позиции. И все это — благодаря смелости и отваге Ивана. Было решено удостоить сержанта награды. Указом Владимира Путина его наградили знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом четвертой степени.