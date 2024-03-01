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Вильфанд предупредил о морозах в Иркутской области

Температуры ниже нормы прогнозируются в первую пятидневку марта.
Сейчас в Олбани: -5° 5 м/с 73% 764 мм рт. ст. +1°
Источник: IrkutskMedia.ru

Жителей юга азиатской части страны ожидают заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что ночные морозы ожидаются в воскресенье и понедельник в Бурятии, Туве, Хакасии, Иркутской, Новосибирской и Томской областях, пишет ИА IrkutskMedia.

Как приводит его слова издание ТАСС, очень изменчивая погода прогнозируется в течение всего месяца на всей территории России. На территории Прибайкальских регионов температуры ниже нормы будут в течение первой пятидневки марта.