Вильфанд предупредил о морозах в Иркутской области

Жителей юга азиатской части страны ожидают заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что ночные морозы ожидаются в воскресенье и понедельник в Бурятии, Туве, Хакасии, Иркутской, Новосибирской и Томской областях, пишет ИА IrkutskMedia.
Как приводит его слова издание ТАСС, очень изменчивая погода прогнозируется в течение всего месяца на всей территории России. На территории Прибайкальских регионов температуры ниже нормы будут в течение первой пятидневки марта.