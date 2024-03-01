Буксвоп, лекции и закрытие хоккейного сезона: программа на выходные во Владивостоке

Первый в этом году детский обмен пройдет в новом, необычном формате. Весь кинотеатр будет в распоряжении гостей, а с экранов «сойдут» кино и мультгерои, которые будут развлекать взрослых и детей. Организаторы обещают традиционный обмен детскими вещами, всем для беременных и кормящих (не обязательно что-то принести, чтобы взять. И наоборот, не обязательно что-то брать, можно только отдать), на площадке фотограф и видеограф сделают классные фото и видео, будут и ведущая с конкурсами, аниматоры для детей, сеансы в кино по сниженной цене и розыгрыш билетов от кинотеатра, благотворительный маркет.