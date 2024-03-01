Буксвоп, лекции и закрытие хоккейного сезона: программа на выходные во Владивостоке

После долгой рабочей недели жителям и гостям Владивостока предстоит подумать о том, как провести первые весенние выходные. Редакция ИА PrimaMedia готова помочь своим традиционным пятничным обзором событий 2 и 3 марта, которые точно стоит посетить.
Весенняя праздничная ярмарка (0+)
В ТК «Центральный» пройдет весенняя ярмарка изделий ручной работы, посвященная 8 марта. Здесь вы сможете найти оригинальные изделия ручной работы от мастеров города и разные идеи для подарков на ближайшие праздники.
Где: ТК «Центральный», ул. Светланская, 29 стр. 1.
Когда: с 10.00 до 20.00.
Буксвоп — книжный обмен (18+)
Буксвоп — это бесплатный книжный обмен: вы можете принести произведения, которые стоят без дела и выбирать взамен другие, не менее интересные. Вы не только подарите ненужной литературе вторую жизнь, но и найдёте новые книги, взяв их у других читателей.
Если заинтересуют одна или несколько книг с библиотечных полок, то вы сразу же сможете завести читательский билет и взять их домой в дополнение к найденному на свопе.
Где: библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Светланская, 55.
Когда:2 марта с 12:00.
Выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия» (6+)
С 1 марта в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева начнет работу выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия» из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Саркофаг и элементы декора мумий, статуи и рельефы, ритуальные предметы и украшения — подлинные экспонаты объединились с цифровыми технологиями на уникальной выставке. Проект наглядно и интересно показывает о том, как египтяне представляли себе жизнь после смерти.
Центральное место займут 3D-реконструкции облика древних египтян. Эти «оживающие» мумии дают возможность представить, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила.
Где:Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, ул. Светланская, 20.
Когда: с 1 марта по 9 июня, с 10:00 до 18:30 (каждый день).
Стоимость: 300 рублей — взрослый, 150 рублей — студенты, пенсионеры и другие льготные категории. Посещение выставки входит в стоимость билета в музей.
СвопВкино (0+)
Первый в этом году детский обмен пройдет в новом, необычном формате. Весь кинотеатр будет в распоряжении гостей, а с экранов «сойдут» кино и мультгерои, которые будут развлекать взрослых и детей. Организаторы обещают традиционный обмен детскими вещами, всем для беременных и кормящих (не обязательно что-то принести, чтобы взять. И наоборот, не обязательно что-то брать, можно только отдать), на площадке фотограф и видеограф сделают классные фото и видео, будут и ведущая с конкурсами, аниматоры для детей, сеансы в кино по сниженной цене и розыгрыш билетов от кинотеатра, благотворительный маркет.
Где: Нептун Холл, ул. Русская, 41.
Когда: 3 марта в 11:00.
Лекция по пьесе «Бег» (16+)
В рамках цикла лекций «Булгаков плюс» в эту субботу пройдет лекция по пьесе «Бег». В каждой лекции гости смогут погрузиться в новое произведение — не с позиций биографии автора, но с позиций художественности произведения. Персонажи, их речь, художественные детали, композиция, особенности времени и пространства в произведении откроют его глубинную мысль, подскажут, что хотел сказать автор — и что в конечном итоге было сказано.
Все произведения будут рассмотрены в соотнесении с самыми яркими и интересными экранизациями, сопоставление исходного произведения и его кинопреображения поможет ещё глубже погрузиться в загадки самого мистического российского автора.
Лектор — литературовед, кандидат филологических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук Ксения Баринова.
Где: Пушкинский театр, ул. Пушкинская, 27.
Когда: 2 марта в 12:00.
Стоимость: 150−300 рублей.
Спектакль «Любовь людей» (18+)
На сцене театра ТОФ — спектакль «Любовь людей» по пьесе Дмитрия Богославского. Персонажи пьесы — деревенские жители, отчаянно желающие жить «нормально», попадают в настоящий круговорот страстей. Как выжить с грузом прошлых грехов и спокойно жить дальше? Можно ли построить счастье на несчастье другого? Найти ответы на эти вопросы, ощутить все оттенки любви, увидеть пронзительную и тонкую игру актеров сможет зритель, посмотрев спектакль.
Режиссер-постановщик, он же главный режиссер театра ТОФ Роман Колотухин, создал сложное музыкальное и световое сопровождение, погружающее зрителя в происходящее с головой и обеспечивая максимальную вовлеченность. Спектакль представлен в формате малой сцены, что так же способствует эффекту полного присутствия.
Где: Драматический театр ТОФ, ул. Светланская, 48.
Когда: 3 марта в 15:00.
Стоимость: 1000 рублей.
Лекторий «Не только о бетоне» (12+)
В эту субботу экскурсовод Алексей Слюсаренко проведёт встречу «Со словарём по крепости». В военной науке фортификации одни термины с течением времени теряли старое значение и обретали новое. Другие и вовсе не имели четкого определения. С началом военных действий армии сталкивались с острой нехваткой новых специалистов, которые проходили ускоренные курсы, тем самым приносилось в жертву качество обучения.
В середине прошлого века подобные явления привели к созданию словаря фортификационной терминологии, автор которого, военный инженер-полковник Венедикт Фридрихович Шперк, предпринял первую попытку упорядочить сложную систему названий.
На лекции можно будет выяснить, как термины словаря Венедикта Шперка применяются к Владивостокской крепости. Действует предварительная запись.
Где: Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, ул. Светланская, 20.
Когда: 2 марта в 16.00.
«Закрытие хоккейного сезона 2023/24» (6+)
2 марта игроки «Адмирала» проведут автограф-сессию и шоу-матч: автограф-сессия начнется в 15:00, матч — в 17:00. Для владельцев абонементов проход по абонементам. Детям до 7 лет вход свободный (без предоставления отдельного места), остальным необходимо купить билеты.
Где: Фетисов Арена (Маковского, 284).
Когда: 2 марта.
Спортивные мероприятия
На 3 марта во Владивостоке запланировано событие по подледному фридайвингу «Зима. День рекордов» (6+). Начало в 10.30.
В этот же день в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) пройдет Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд (6+) — Суперлига. «Динамо» (Владивосток) — Химки. Начало в 17.15.