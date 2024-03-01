Красноярский ХК «Енисей» обыграл «СКА-Уральский Трубник»

29 февраля красноярский хоккейный клуб «Енисей» провел заключительную встречу регулярного чемпионата. На своем льду сибиряки обыграли «СКА-Уральский трубник» со счетом 4:2.
В составе нашей команды отметились Егор Щетинин, Платон Кузьменко и Илья Лопатин, который оформил дубль.
— Будем готовиться к следующему матчу, с кем будем — без разницы, — сказал после игры Алексей Щеглов, главный тренер «Енисея».
В первом раунде плей-офф красноярцы сыграют с архангельским «Водником». Серия ¼ финала пройдет до двух побед.