Отца года выберут в Хабаровске

В Хабаровске объявили набор заявок на конкурс «Отец года». заявить о себе папы могут до конца марта.
Для участия в конкурсе нужно соблюдать условия мероприятия. Мужчины должны жить и быть зарегистрированными на территории Хабаровска, воспитывать минимум троих детей, включая усыновленных и взятых под опеку, а также состоять в официальном браке.
— Организации, а также жители Хабаровска, желающие поддержать кандидатуру на получение диплома, должны подать документы в отдел по социальным вопросам комитета по управлению соответствующим районом города по месту проживания кандидата, — рассказали в администрации Хабаровска.
Заявки принимают по адресам:
— комитет по управлению Железнодорожным районом, переулок Ленинградский, 13А, кабинет 45, телефон 40−88−35;
— комитет по управлению Индустриальным районом, улица Краснореченская, 87, кабинет 33, телефон 40−90−31;
— комитет по управлению Кировским районом, улица Орджоникидзе, 3, кабинет 206, телефон 41−95−09;
— комитет по управлению Краснофлотским районом, улица Руднева, 41, кабинет 13, телефон 79−07−44;
— комитет по управлению Центральным районом, улица Фрунзе, 60, кабинет 403, телефон 32−71−46.