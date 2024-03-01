Медики 7 часов в сорокоградусный мороз добирались до кузбасского посёлка

Кузбасские медики семь часов добирались до пациентов из труднодоступного посёлка таштагольского посёлка Берёзовая речка в сороградусный мороз. Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказывает, что помогли им это сделать спасатели.
«Для доставки использовали два снегохода, предоставленные администрацией Таштагольского муниципального района. Несмотря ни на что, до места удалось добраться. Медицинские работники осмотрели жителей, оказали им медицинскую помощь и помогли сохранить здоровье», — написал чиновник и поблагодарил коллег за профессионализм.
В МЧС России по Кемеровской области добавляют, что врачи смогли осмотреть 14 человек: «Совместное оперативное реагирование предотвратило распространение инфекционного заболевания среди населения».