Медики 7 часов в сорокоградусный мороз добирались до кузбасского посёлка

«Для доставки использовали два снегохода, предоставленные администрацией Таштагольского муниципального района. Несмотря ни на что, до места удалось добраться. Медицинские работники осмотрели жителей, оказали им медицинскую помощь и помогли сохранить здоровье», — написал чиновник и поблагодарил коллег за профессионализм.