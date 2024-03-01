Иностранцы и россияне изучают лёд на острове Русский

С 26 февраля по 2 марта во Владивостоке проходит Зимняя школа, которая считается лучшей в мире площадкой для практического изучения льда. В этом году на Русском острове проходит десятый, юбилейный, семинар, однако количество иностранных участников значительно меньше, чем до пандемии.
По информации VL.ru, в рамках программы будущие специалисты изучают теорию и практику, включая работу с буром и анализ образцов в лаборатории федерального университета. За время существования Зимней школы во Владивосток для участия в исследованиях приезжали около 250 иностранцев из Китая, Кореи, Японии, Норвегии, Англии, Австралии, Финляндии и даже Мексики и Египта.
Школа механики льда во Владивостоке считается одной из лучших в мире, если не самой лучшей. В лаборатории магистранты и аспиранты изучают твёрдость льда, его структуру, химический состав, плотность. Такие данные важны для строительства судов и гидросооружений — например, платформ для нефтяных вышек в Арктике.