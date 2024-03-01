Иностранцы и россияне изучают лёд на острове Русский

По информации VL.ru, в рамках программы будущие специалисты изучают теорию и практику, включая работу с буром и анализ образцов в лаборатории федерального университета. За время существования Зимней школы во Владивосток для участия в исследованиях приезжали около 250 иностранцев из Китая, Кореи, Японии, Норвегии, Англии, Австралии, Финляндии и даже Мексики и Египта.