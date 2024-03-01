Кемеровчанка, живущая с ВИЧ 9 лет: «Сейчас я чувствую себя счастливой»

«Сейчас я чувствую себя счастливой. Я всё уже обрела в этой жизни. У меня прекрасный муж, прекрасная дочь. Наверное, мечтаю только, чтобы изобрели лекарство от ВИЧ и чтобы люди могли сказать, что они здоровы», — говорит в интервью Ольга, которая прошла долгий и сложный путь к такому принятию.