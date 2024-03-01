Жители Владивостока обеспокоены соседством стройки рядом с детским садом

Получить официальный комментарий от застройщика нового ЖК не удалось, но редакции от источников стало известно, что по факту спорный кран не затрагивает территорию детской площадки. В администрации Владивостока ответили, что обращений по этому поводу в мэрию не поступало. Однако, если родители считают, что на стройке есть нарушения, они могут обратиться в региональный стройнадзор, по факту их заявления будет проведена проверка.