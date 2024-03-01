Жители Владивостока обеспокоены соседством стройки рядом с детским садом

Во Владивостоке родители воспитанников детского сада № 51 в районе Зеленого бульвара распространяют сообщения в соцсетях об опасности строительных работ рядом с образовательным учреждением, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам обеспокоенных горожан, работающий на участке строительный кран перемещает грузы над детской площадкой. Корр. ИА PrimaMedia обратились за комментарием в надзорные органы, к застройщику и в администрацию города.
Получить официальный комментарий от застройщика нового ЖК не удалось, но редакции от источников стало известно, что по факту спорный кран не затрагивает территорию детской площадки. В администрации Владивостока ответили, что обращений по этому поводу в мэрию не поступало. Однако, если родители считают, что на стройке есть нарушения, они могут обратиться в региональный стройнадзор, по факту их заявления будет проведена проверка.
Редакция ИА PrimaMedia также обратилась за комментарием в инспекцию регионального строительного надзора. Корреспонденты будут следить за развитием ситуации.