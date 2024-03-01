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Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные

По данным Башгидромета, сегодня — в первый день весны будет без существенных осадков, в северных районах республики пройдет небольшой снег.
Сейчас в Олбани: -4° 5 м/с 63% 764 мм рт. ст. +1°
Источник: Башинформ

Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, −5 градусов, по востоку до +5.

В субботу, 2 марта, вновь без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −12, −17 градусов, по северу до −6, −11 градусов. Днем 0, −5, по востоку Башкирии до +5 градусов.

В воскресенье, 3 марта, характер погоды существенно не изменится. По-прежнему, без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −12, −17 градусов, по северу до −6, −11 градусов. Днем 0, −5, по востоку республики до +5 градусов.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что на Земле началась неожиданная магнитная буря.