Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные

Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем 0, −5 градусов, по востоку до +5.
В субботу, 2 марта, вновь без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −12, −17 градусов, по северу до −6, −11 градусов. Днем 0, −5, по востоку Башкирии до +5 градусов.
В воскресенье, 3 марта, характер погоды существенно не изменится. По-прежнему, без существенных осадков. Ветер юго-западный слабый, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −12, −17 градусов, по северу до −6, −11 градусов. Днем 0, −5, по востоку республики до +5 градусов.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что на Земле началась неожиданная магнитная буря.