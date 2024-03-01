Иноагента из Грамотеино подозревают в нарушении порядка деятельности

Следователи объясняют, что фигурант признан иноагентом и уже привлекался к административной ответственности за непредоставление отчётов о своей деятельности. Также во «ВКонтакте» со своего аккаунта, включённого в реестр СМИ, он размещал информацию без указания, что она подготовлена иностранным агентом.