Иноагента из Грамотеино подозревают в нарушении порядка деятельности

Следователи Кузбасса сообщают, что 40-летнего жителя пгт. Грамотеино подозревают в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Правоохранители обнаружили новый эпизод очередного преступления.
Следователи объясняют, что фигурант признан иноагентом и уже привлекался к административной ответственности за непредоставление отчётов о своей деятельности. Также во «ВКонтакте» со своего аккаунта, включённого в реестр СМИ, он размещал информацию без указания, что она подготовлена иностранным агентом.
«С декабря 2023 года по февраль 2024 года он не внёс изменений в аналогичную информацию, размещённую им в сентябре 2023 года на странице иного пользователя социальной сети», — добавляют к нарушениям следователи.
Уголовное дело они объединят с ранее возбуждённым уголовным делом, в котором жителя Грамотеино обвиняют в развратных действиях. Фигурант заключён под стражу.