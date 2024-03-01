Где в Симферополе ограничат движение в пятницу

В столице Крыма продолжаются работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах. В связи с этим власти заранее предупреждают о возможном затруднении передвижения транспортных средств. Жителей и гостей Симферополя просят планировать маршрут по городу с учетом этих данных.