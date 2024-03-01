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Где в Симферополе ограничат движение в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. В центре Симферополя в пятницу будет ограничено движение. Об этом сообщает администрация города.

«В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07.30 до 00.00 часов 1 марта будет ограничено движение на участках улицы Желябова: от ул. Гоголя до ул. Горького» , — говорится в сообщении.

В столице Крыма продолжаются работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах. В связи с этим власти заранее предупреждают о возможном затруднении передвижения транспортных средств. Жителей и гостей Симферополя просят планировать маршрут по городу с учетом этих данных.

Ранее стало известно, что прокуратура Крыма начала проверку по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе. На ненадлежащую санитарную обрезку зеленых насаждений пожаловались жители крымской столицы.

ЖКХ