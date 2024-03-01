Во время ремонта взлётно-посадочной полосы кемеровский аэропорт закроют

Как сообщает ТАСС, в 2025 году в кемеровском аэропорту планируют реконструировать оставшиеся 2 км из 5,2 км взлётно-посадочной полосы. На это время аэрогавань закроют.
«Мы ведём разговоры о том, чтобы в 2024 году начать конкурсные процедуры. Это позволит в 2025 году за один строительный сезон (шесть-семь месяцев) отремонтировать оставшиеся 2 км взлётно-посадочной полосы, чтобы не закрывать аэропорт два раза», — цитируют журналисты слова министра транспорта Кузбасса Сергея Рубана.
Полоса была введена в эксплуатацию в 2001 году и за это время значительно износилась. На её ремонт требуется два этапа. Во время первого отремонтировали 3,2 км полосы. Аэропорт при этом не закрывали, но часть рейсов отменили.
В ремонт ВПП входила реконструкция перрона, оснащение периметра техническими средствами охраны, строительство площадки для противообледенительной обработки самолётов, аварийно-спасательной станции, патрульной дороги и другое.