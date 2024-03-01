Масленица в Новосибирске 2024: программа праздника, куда пойти

Экскурсовод парка расскажет, как зародилась Масленица, какие обряды и традиции пришли к нам из древности, а также о символах праздника, дошедших до наших дней. После экскурсии посетителей ждет мастер-класс по изготовлению макета чучела Масленицы из природного материала, а для тех, кому больше по душе игры на свежем воздухе, — веселые эстафеты, масленичные забавы и хороводы на уличной площадке Исторического парка.