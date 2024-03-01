Масленица в Новосибирске 2024: программа праздника, куда пойти

Масленица в Новосибирске 2024 — праздник, который по традиции отмечают широко: и во дворах домов, и в каждом парке. Для горожан составили веселую программу с играми, конкурсами и вкусными угощениями. Уже готова программа праздника: рассказываем, куда пойти, чтобы проводить зиму сжиганием чучела и блинами.
Масленица в Новосибирске 2024: идем в парки
Городские парки начнут праздновать проводы зимы почти одновременно. Для гостей готовятся подвижные игры, соревнования на скорость и ловкость и, конечно, горячий чай с блинами!
Мэрия поделилась списком мест в Новосибирске, где и когда пройдут гуляния 17 марта. Их устроят в 11 парках.
12.00 — 16.00 Парк «Арена» (ул. Немировича-Данченко, 162Б).
12.00 — 17.00 Центральный парк (ул. Мичурина, 8), Заельцовский парк (ул. Парковая, 88), Затулинский парк (ул. Зорге, 47/2), Михайловская набережная (ул. Большевистская, 12Б).
14.00 — 17.00 Парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53), парк имени С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1а), Первомайский парк (ул. Маяковского, 5а).
14.00 — 16.00 Парк «Бугринская роща» (ул. С. Кожевникова, 39а), парк «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49), парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15).
Масленица на Сибирском тракте
Где: Парк народных традиций «Хуторок» (Новосибирская область, с. Форпост-Каргат).
Когда: 16 марта в 12.00.
Если есть возможность в выходные выехать за город, поезжайте в Каргатский район. Парк народных традиций «Хуторок» на целый день превратится в традиционный Масленичный городок с различными улицами забав, народных игр и развлечений. У главных ворот гостей будут встречать блинами и сбитнем, а в торговых рядах ярмарки «Масленица объедуха, деньгам приберуха» можно будет попробовать самые разные угощения. Фермеры Новосибирской области выставят самобытную продукцию: мед и дикоросы, уникальные сыры и рыбу, копченые деликатесы.
Праздник начнется с Масленичного поезда со скоморохами и ряжеными, для семей устроят конкурсы, познакомят с русской кухней, покатают ребят на тройке лошадей или на русской печи с Емелей. Всей семьей можно поучаствовать в конкурсе по изготовлению куклы-масленицы или саней и лавочек, принять участие в «стеношных боях», взятии снежного городка. А после сожжения чучела всех угостят блинами.
Экскурсия о масленичных традициях
Где: Парк-музей «Россия — моя история» (ул. В. Старощука, 24).
Когда: 15 — 17 марта с 10.00.
Экскурсовод парка расскажет, как зародилась Масленица, какие обряды и традиции пришли к нам из древности, а также о символах праздника, дошедших до наших дней. После экскурсии посетителей ждет мастер-класс по изготовлению макета чучела Масленицы из природного материала, а для тех, кому больше по душе игры на свежем воздухе, — веселые эстафеты, масленичные забавы и хороводы на уличной площадке Исторического парка.
Цены: от 200 ₽.