В Кузбассе запретили продавать энергетики подросткам до 18 лет

По сообщению правительства Кузбасса, в области вступил в силу региональный закон об ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Теперь подростки до 18 лет не смогут покупать энергетики.
«Конечно, энергетики — безалкогольные напитки, но на детский организм они действуют так же негативно, как на взрослого — спиртное. Мы стремимся защитить детей от этого влияния, поэтому с 1 марта несовершеннолетние не смогут приобретать энергетические напитки в Кузбассе», — объяснил губернатор Сергей Цивилев.
Закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков…» кузбасские депутаты приняли ещё августе 2023 года. По закону также не разрешается продавать энергетики через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях.