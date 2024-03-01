В Кузбассе запретили продавать энергетики подросткам до 18 лет

«Конечно, энергетики — безалкогольные напитки, но на детский организм они действуют так же негативно, как на взрослого — спиртное. Мы стремимся защитить детей от этого влияния, поэтому с 1 марта несовершеннолетние не смогут приобретать энергетические напитки в Кузбассе», — объяснил губернатор Сергей Цивилев.