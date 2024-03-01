Новосибирский зоопарк меняет цену билетов и время работы с 1 марта

С 1 марта зоопарк в Новосибирске переходит на весенний режим работы. Также будут изменены цены билеты. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
«Уважаемые гости с сегодняшнего дня учитывая изменяющиеся социально-экономические условия страны, а также увеличение расходов на содержание животных, на материально технические нузопжды мы увеличиваем цену льготного билета до 250 рублей и цену льготного абонемента до 1000 рублей», — говорится в сообщении.
С 1 марта зоопарк будет работать с 09:00 до 19:00 в будние дни и с 09:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. Кассы прекращают продажу билетов за час до закрытия зоопарка.
Напомним, в Новосибирском зоопарке сутки искали сбежавшую харзу.