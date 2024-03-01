Как пройдет фестиваль молодежи в Сириусе: программа

Участники смогут увидеть российских и зарубежных автогонщиков на реальных машинах формулы, а затем с помощью симуляторов. В эти же дни в Сириус прибудут 150 известных гимнасток и покажут шоу. Кроме того, можно будет посетить гастрономическую секцию «Россия на вкус» и попробовать 10 тысяч блюд.