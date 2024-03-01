Как пройдет фестиваль молодежи в Сириусе: программа

«Во время фестиваля пройдет ряд мероприятий: фестиваль художественной гимнастики Алины Кабаевой, гонки, гастрономический фестиваль. 2 марта начнется церемония открытия самого фестиваля молодежи», — сказано в программе.
Участники смогут увидеть российских и зарубежных автогонщиков на реальных машинах формулы, а затем с помощью симуляторов. В эти же дни в Сириус прибудут 150 известных гимнасток и покажут шоу. Кроме того, можно будет посетить гастрономическую секцию «Россия на вкус» и попробовать 10 тысяч блюд.
На фестивале молодежи представлены разные направления: культура, спорт, наука, предпринимательство, IT. Будет возможность участвовать в открытых диалогах с деятелями культуры, бизнеса, науки.
Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер.
Всемирный фестиваль молодежи завершится 7 марта и станет масштабным событием для всего мира, отмечают организаторы. Он объединит неравнодушных людей со всей планеты. Напомним, фестиваль проходит по указу президента России Владимира Путина.