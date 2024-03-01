Озорные охотники и милые домоседы: Названы самые красивые памятники котам в Нижнем Новгороде

1 марта ежегодно отмечается Всемирный день кошек. Многие люди не могут представить свою жизнь без пушистого четвероного создания, коты разделяют с нами радости и печали, снимают стресс, их присутствие наполняет дом спокойствием и уютом. Поэтому не удивительно, что в разных городах по всему миру установлено множество памятников кошкам. Есть такие и в Нижнем Новгороде — мы прогулялись по улицам, пересчитали бронзовых котиков и готовы поделиться с вами историей каждого из них. Рассказываем, какие памятники кошкам есть в Нижнем Новгороде.
«Охота на голубей» (ул. Большая Покровская, д.4).
Это самая первая композиция с котами в Нижнем Новгороде. Она появилась на фасаде Учебного театра в Нижнем Новгороде в 2005 году. Она изображает двух котов на карнизе в момент охоты на голубей. Один из них крадется к птицам по карнизу, а другой повис на выступающей части фасада. Раньше там был еще и воробей, наблюдающий за происходящим с подоконника. Однако после замены окон в здании птичка исчезла.
Фигурки из чугуна и бронзы были отлиты челябинскими мастерами. Инициатором их установки стал тогдашний мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов после визита в Челябинск. Композиция получилась очень живая и динамичная: кажется, что один из котов вот-вот сделает прыжок и настигнет свою добычу.
Памятник Воробьишке на улице Звездинка.
Воробьишко, герой одноименного рассказа Максима Горького, поселился на улице Звездинка в 2015 году. Памятник был открыт в Год литературы и дал старт подготовки празднования 150-летия Максима Горького.
Читатели сами выбрали место для расположения скульптуры — Литературная аллея у здания областной детской библиотеки — в непосредственной близости от памятника писателю, недалеко от дома, где Алеша Пешков жил «в людях». Рядом находятся площадь Горького, улица Горького и станция метро «Горьковская».
Авторы композиции — скульптор Сергей Мольков и архитектор Зоя Рюрикова. Скульптура изображает книгу Максима Горького из которой вылетает воробей Пудик, а сверху к нему тянется охотница-кошка. Говорят, у памятника уже появилась своя легенда: если потереть книгу со стороны обложки и прочитать сказку, то учеба будет даваться легко.
СберКот (улица Большая Покровская, д.21).
Мультяшный бронзовый кот появился на Большой Покровской в сентябре 2021 года — его «усадили» на лавочку около дома № 21 недалеко от трамвайных путей. Это СберКот — маскот Сбербанка и «самый финансово грамотный кот», как его называют создатели. Его отлил из бронзы нижегородский скульптор Алексей Щитов — автор десятков памятников и скульптур, установленных в Нижнем Новгороде.
Это первый СберКот в скульптуре, и появился именно в Нижнем Новгороде в год его 800-летия и 180-летия команды Сбербанка. Милый котёнок с большой головой правой лапкой показывает большой палец вверх, а в левой держит QR-код, перейдя по которому, каждый сможет прокачать свою финансовую грамотность (в настоящее время QR-код бесследно исчез). Скульптура заняла своё место среди бронзовых сородичей на Покровке и быстро полюбилась горожанам и туристам, которые непременно фотографируются с ней, проходя мимо.
Торговка рыбой (улица Кожевенная, д.18).
Гуляя по историческим улицам Нижнего Новгорода, можно встретить еще одного бронзового кота. Четвероногий воришка, так и норовящий умыкнуть рыбку из корзины уличной торговки, — часть скульптурной композиции, расположенной на улице Кожевенной недалеко от Рыбного переулка. Именно здесь больше века назад шла торговля речными дарами Волги.
Кожевенная — улица с богатой историей. Во времена Максима Горького ее иронично называли Миллионкой — так много здесь было жителей и постояльцев ночлежных домов. Несколько лет назад здесь задумали сделать немузейное арт-пространство, и в 2021 году началось ее преображение. Сначала улице вернули исторический облик, выложив брусчаткой на манер мостовой конца XIX- начала XX веков, а в 2023 году здесь «поселились» бронзовые скульптуры, изображающие обитателей Миллионки того времени: купец за самоваром, дворник, странник Лука, точильщик ножей, беспризорники — мальчишки из Назарьевского приюта и торговка рыбой. Автором всех шести скульптур является уже известный нам Алексей Щитов.
«Алиса в стране чудес» (ул. 50-летия Победы, д. 12 к.1).
Чеширский кот — часть скульптурной композиции, которая находится в жилом комплексе «Город времени» в Московском районе. Она расположена на детской площадке, выполненной в стиле сказки Льюиса Кэрролла. Сама композиция появилась здесь в 2021 году и включат фигуру Алисы, выходящей из двери, вальяжно расположившегося на ветке дерева Чеширского кота и вечно куда-то спешащего Мартовского кролика с часами в лапах.
Все скульптуры специально отливались для этого жилого комплекса и, как утверждает застройщик, «не имеют аналогов во всей Нижегородской области». К сожалению, детская площадка с фигурами обнесена забором, и любоваться на композицию вблизи могут лишь жители комплекса. Правда, это не уберегло памятник от вандалов: вскоре после открытия кто-то отломил указательные пальцы на руках Алисы.