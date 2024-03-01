Озорные охотники и милые домоседы: Названы самые красивые памятники котам в Нижнем Новгороде

Это самая первая композиция с котами в Нижнем Новгороде. Она появилась на фасаде Учебного театра в Нижнем Новгороде в 2005 году. Она изображает двух котов на карнизе в момент охоты на голубей. Один из них крадется к птицам по карнизу, а другой повис на выступающей части фасада. Раньше там был еще и воробей, наблюдающий за происходящим с подоконника. Однако после замены окон в здании птичка исчезла.