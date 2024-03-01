Туман и до +15°С ожидается в Беларуси в первый день весны

В Гродно и Бресте будет гораздо теплее, а столбик термометра поднимется до отметок +11…+13°С и +13…+15°С соответственно. В областных центрах в пятницу ожидается переменчивая облачность без дождей. Ветер юго-восточный 5−10 м/с с порывами до 12 м/с.