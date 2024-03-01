Туман и до +15°С ожидается в Беларуси в первый день весны

МИНСК, 1 мар — Sputnik. В пятницу в отдельных районах Беларуси ожидается туман, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Синоптики также объявили оранжевый уровень опасности из-за тумана, видимость в котором составляет 100−500 м.
По прогнозам Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4−9 м/с, местами по западу страны порывы ветра могут достигать 12 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от +4°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу республики.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске в пятницу установится переменчивая облачность без осадков. Воздух в белорусской столице прогреется до +7…+9°С. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
В Могилеве и Гомеле — схожие погодные условия: переменная облачность, без дождей, +6…+8°С и +9…+11°С, ветер юго-восточный 4−9 м/с.
В Гродно и Бресте будет гораздо теплее, а столбик термометра поднимется до отметок +11…+13°С и +13…+15°С соответственно. В областных центрах в пятницу ожидается переменчивая облачность без дождей. Ветер юго-восточный 5−10 м/с с порывами до 12 м/с.
В Витебске таких высоких значений температуры воздуха еще не ожидается — в городе на Двине воздуха в пятницу прогреется лишь до +4…+6°С. Также установится облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.