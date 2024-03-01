Сорвать съемки фильмов в колонии планирует актер из Приморья

Популярный актер Александр Обласов родился в приморском поселке городского типа Славянка 26 апреля 1978 года. Он принял участие уже в 130 проектах, и на этот раз его взяли на роль в новом проекте от ТНТ под названием «Камера Мотор» (16+), подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сюжет сериала довольно неординарный: после распада Советского Союза в 1991 году, работник видеосалона Николай Виденин (его сыграл Павел Рассомахин) случайно включает школьникам фильм эротического содержания. За это его судят, а затем отправляют отбывать наказание в колонию-поселение. Он получает кличку «Видик» и старается разнообразить унылую жизнь в местах не столь отдаленных, а именно — снимать свои версии голливудских фильмов.
Такой приказ дал начальник колонии Назаров, и это всяко лучше, чем с утра до ночи валить лес. Поэтому Видик организует собственную кинокаманду из осужденных и старается противостоять заместителю Назарова, майору Басову, которого и сыграет Александр Обласов. Тот хочет вернуть привычный уклад в колонии и запретить такой вид творческих работ.
Посмотреть сериал можно будет уже с 4 марта в восемь часов вечера.
Ранее «КП» писала о съемках сериала «Арсеньев».