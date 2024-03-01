Сорвать съемки фильмов в колонии планирует актер из Приморья

Сюжет сериала довольно неординарный: после распада Советского Союза в 1991 году, работник видеосалона Николай Виденин (его сыграл Павел Рассомахин) случайно включает школьникам фильм эротического содержания. За это его судят, а затем отправляют отбывать наказание в колонию-поселение. Он получает кличку «Видик» и старается разнообразить унылую жизнь в местах не столь отдаленных, а именно — снимать свои версии голливудских фильмов.